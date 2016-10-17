В Уфе на железнодорожной станции рабочий утонул в цистерне

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Мужчина полез в цистерну, чтобы прочистить слив.
В Калининском районе в пропарочном цехе погиб бригадир группы рабочих, сообщает «Вести-Башкортостан».
На станцию приехал бензовоз, в который, по предварительным данным, бригадир залез внутрь, чтобы прочистить слив. Мужчина упал в нефтесодержащую жидкость и утонул. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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