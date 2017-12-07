В Баймакском районе в пожаре погиб мужчина и пострадали две его дочери
Сегодня, 10:45ПроисшествияНаталья Кузнецова
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В селе Темясово Баймакского района сегодня ночью загорелся деревянный дом. В пожаре погиб 55-летний отец проживающей там семьи и пострадали две его дочери 25-ти лет.
Как сообщили Медиакорсети в пресс-службе МЧС Башкирии, сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило сегодня около двух часов ночи. На тушение ушло около 20-ти минут, однако спасти пожилого мужчину не удалось.
Для тушения пожара было привлечено две единицы техники и пять сотрудников МЧС.
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