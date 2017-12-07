В Баймакском районе в пожаре погиб мужчина и пострадали две его дочери

В селе Темясово Баймакского района сегодня ночью загорелся деревянный дом. В пожаре погиб 55-летний отец проживающей там семьи и пострадали две его дочери 25-ти лет.

Как сообщили Медиакорсети в пресс-службе МЧС Башкирии, сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило сегодня около двух часов ночи. На тушение ушло около 20-ти минут, однако спасти пожилого мужчину не удалось.