Фото: ГИБДД по РБ
В Башкирии нетрезвый водитель сбил сразу двух пешеходов
Сегодня, 11:50Происшествия
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Жертвами нетрезвого вождения за рулем стали жители Стерлитамака.
Как сообщает в своем блоге Глава ГИБДД по РБ Динар Гильмутдинов, 36-летний житель Стерлитамака сел за руль автомобиля «Lifan Breez» после употребления алкоголя. Он не заметил двух пешеходов и совершил на них наезд. Муж и жена - 43-летний мужчина и 42-летня женщина получили различные травмы и доставлены в больницу.
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