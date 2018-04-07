В Башкирии нетрезвый водитель сбил сразу двух пешеходов

Как сообщает в своем блоге Глава ГИБДД по РБ Динар Гильмутдинов, 36-летний житель Стерлитамака сел за руль автомобиля «Lifan Breez» после употребления алкоголя. Он не заметил двух пешеходов и совершил на них наезд. Муж и жена - 43-летний мужчина и 42-летня женщина получили различные травмы и доставлены в больницу.