В Башкирии на трассе перевернулся большегруз и лег поперек дороги
Сегодня, 16:11ПроисшествияЗиля Аскерова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На трассе Уфа-Оренбург перевернулась фура. Это случилось сегодня днем, 7 апреля. Об этом очевидцы в соцсетях.
По предварительным данным, есть пострадавшие. Многотонный большегруз перевернулся на бок и перекрыл всю дорогу.
На месте работают правоохранительные органы и сотрудники МЧС.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей