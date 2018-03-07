В Уфе после трагедии проверяют герметичность газового оборудования в домах

В Уфе специалисты продолжают выяснять последствия ЧП, происшедшего 28 января в одном из двухэтажных домов на улице Героев Труда. Об этом Медиакорсети сообщили в администрации столицы.

Напомним, в тот день семья из четырех человек едва не погибла, отравившись угарным газом. Пострадали Родители с двумя детьми, они были госпитализированы и прошли лечение.

Как сообщали в пресс-службе Управления гражданской защиты, расследование показало, что причиной утечки газа в доме стало нарушение герметичности дымохода, из-за которого при работающем настенном отопительном котле продукты горения из дымохода попали в вентиляционный канал и далее – в квартиру. Обследование близлежащих домов показало, что там ситуация также находится на грани трагедии.

На тогдашней оперативке Ирек Ялалов потребовал найти застройщика и еще раз проверить безопасность домов. Как сообщили Медиакорсети в информационно-аналитическом управлении мэрии, застройщиком оказалось ООО «Строительное Управление № 3 «ПСК-6», руководимое депутатом Уфимского горсовета Андреем Носковым.

- Строительство выполнялось в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «Инженерно-строительный центр ПСК-6» (ИСЦ ПСК-6). 29 января, сразу после ЧП силами Управления гражданской защиты по Демскому району Уфы совместно с филиалом предприятий «Уфагаз» ОАО «Газ-Сервис» был проведен обход 29 заселенных квартир для проверки газового оборудования, - говорится в официальном ответе городской администрации.

В администрацию района на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций были приглашены жильцы заселенных квартир микрорайона «Балановская слобода» и проинструктированы о мерах безопасности. В тот же день был проведен обход десяти построенных блокированных домов с полным осмотром систем вентиляции и дымоотведения. Мэрия поручила застройщику провести тщательное обследование вентиляционных шахт с привлечением специализированной организации и привести их в соответствие с требованиями безопасности.