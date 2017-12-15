15 детей отравились в детском саду в Республике Хакасия
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В одном из детских садов в Бейском районе Хакасии произошло массовое пищевое отравление.
Как сообщает издание Dni.ru, в больницы за медицинской помощью обратились 15 воспитанников дошкольного учреждения, у которых было диагностировано отравление каким-то пищевым продуктом.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего в детском саду.
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