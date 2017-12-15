15 детей отравились в детском саду в Республике Хакасия

В одном из детских садов в Бейском районе Хакасии произошло массовое пищевое отравление.

Как сообщает издание Dni.ru, в больницы за медицинской помощью обратились 15 воспитанников дошкольного учреждения, у которых было диагностировано отравление каким-то пищевым продуктом.