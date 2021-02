В Уфе загорелся трубопровод на территории нефтеперерабатывающего завода

Пожар ликвидировали 24 человека с помощью семи единиц техники

Вечером, 5 февраля, на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе (Башнефть-УНПЗ) вследствие разгерметизации трубопровода начался пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности из пяти возможных. В тушении принимали участие 24 человека и семь единиц техники. Всего на локализацию и устранение возгорания потребовалось около часа. - Ликвидировано возгорание на производственной площадке «Уфимского НПЗ», которое произошло в результате разгерметизации трубопровода, отстоящего от основного оборудования. Пострадавших нет, угроза населению отсутствует <...> Основное производство работает в штатном режиме», — прокомментировали в пресс-службе АНК «Башнефть».

