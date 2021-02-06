В Уфе загорелся трубопровод на территории нефтеперерабатывающего завода

Вечером, 5 февраля, на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе (Башнефть-УНПЗ) вследствие разгерметизации трубопровода начался пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности из пяти возможных. В тушении принимали участие 24 человека и семь единиц техники.