В Уфе загорелся трубопровод на территории нефтеперерабатывающего завода

В Уфе загорелся трубопровод на территории нефтеперерабатывающего завода

Вчера, 10:15ПроисшествияТимур АлмаевPhoto: МЧС по РБ
Пожар ликвидировали 24 человека с помощью семи единиц техники

Вечером, 5 февраля, на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе (Башнефть-УНПЗ) вследствие разгерметизации трубопровода начался пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности из пяти возможных. В тушении принимали участие 24 человека и семь единиц техники.

Всего на локализацию и устранение возгорания потребовалось около часа.

- Ликвидировано возгорание на производственной площадке «Уфимского НПЗ», которое произошло в результате разгерметизации трубопровода, отстоящего от основного оборудования. Пострадавших нет, угроза населению отсутствует <...> Основное производство работает в штатном режиме», — прокомментировали в пресс-службе АНК «Башнефть».

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