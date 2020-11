В Салавате в парке Победы между подростками 15 и 16 лет произошла драка, в результате которой один из них скончался. Видео опубликовано в паблике «Плохие новости».

На кадрах видно, как подросток наносит другому парню несколько ударов, после чего он падает на землю. В описании к видео также сказано, что конфликт произошел из-за того, что пострадавший дотронулся до колеса велосипеда подростка. Video: Плохие новости 18+ По данному факту районный следственный комитет возбудил уголовное дело. По версии следствия, в результате побоев 16-летний местный житель потерял сознание и скончался в больнице 3 ноября.

