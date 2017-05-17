В Башкирии перевернулась иномарка, за рулём был пьяный водитель
17 августа, 13:07ПроисшествияДмитрий СаламатинФото: Блог главы ГИБДД по РБ.
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Пассажир с травмами госпитализирован.
Рано утром в Баймакском районе, на 55 км автодороги Аскарово-Альмухаметово-Сибай, 24-летний житель Абзелиловского района за рулём "Рено Логан", предположительно, не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля в кювет, сообщается в блоге начальника ГИБДД Динара Гильмутдинова.
В результате аварии 24-летний пассажир с травмами госпитализирован. Отмечено, что водитель на момент ДТП был нетрезвым.
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