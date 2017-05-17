В Башкирии перевернулась иномарка, за рулём был пьяный водитель

Пассажир с травмами госпитализирован.

Рано утром в Баймакском районе, на 55 км автодороги Аскарово-Альмухаметово-Сибай, 24-летний житель Абзелиловского района за рулём "Рено Логан", предположительно, не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля в кювет, сообщается в блоге начальника ГИБДД Динара Гильмутдинова.