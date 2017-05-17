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В Башкирии перевернулась иномарка, за рулём был пьяный водитель
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В Башкирии перевернулась иномарка, за рулём был пьяный водитель

17 августа, 13:07ПроисшествияДмитрий СаламатинФото: Блог главы ГИБДД по РБ.
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