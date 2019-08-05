Площадь пожаров в лесах Сибири и Дальнего Востока уменьшилась

Об этом стало известно 5 августа из сообщения пресс-службы МЧС, информирует газета «Известия».

Отмечается, что в настоящее время в Якутии, Красноярском края и Иркутской области остается 441 очаг возгорания. В то же время 31 из них уж локализован.

За сутки на горящие леса силами авиации МЧС было сброшено примерно 900 тонн воды. К тушению огня привлечены 611 специалистов и 32 единицы техники из аэромобильных группировок. Еще 440 человек, а также 13 единицы техники находятся в резерве.