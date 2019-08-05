Площадь пожаров в лесах Сибири и Дальнего Востока уменьшилась
Вчера, 22:20ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Сибири и на Дальнем Востоке общая площадь охваченных пожаром лесов сократилась с 2,8 до 2,4 миллионов гектаров.
Об этом стало известно 5 августа из сообщения пресс-службы МЧС, информирует газета «Известия».
Отмечается, что в настоящее время в Якутии, Красноярском края и Иркутской области остается 441 очаг возгорания. В то же время 31 из них уж локализован.
За сутки на горящие леса силами авиации МЧС было сброшено примерно 900 тонн воды. К тушению огня привлечены 611 специалистов и 32 единицы техники из аэромобильных группировок. Еще 440 человек, а также 13 единицы техники находятся в резерве.
Примерно 126 тысяч гектаров удалось потушить к началу утра 5 августа. «Авиалесоохрана» ожидает поставок 2,6 тысяч патронов для вызова осадков.
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