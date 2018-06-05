В Башкирии инвалидов вынуждали добираться до места лечения самостоятельно

Пятеро жителей Белорецка с почечной недостаточностью вынуждены были самостоятельно добираться до гемодиализного центра, в то время как перевозка пациентов к месту лечения является неотъемлемой частью гемодиализа, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Пожилому инвалиду приходилось три раза в неделю добираться до места лечения за 60 километров за свой счет.

Прокурор обратился в суд с требованием к минздраву обеспечить проезд пациентов до гемодиализного центра. Суд иск прокуратуры удовлетворил.

Ранее мы писали о таком же случае в Чекмагушевском районе республики. Местные жители, страдающие почечной недостаточностью, трижды в неделю должны были за свой счет ездить в гемодиализный центр в селе Чекмагуш на жизненно важные процедуры. Расстояние составляло 20 километров в один конец, и такие поездки на такси или на автомобилях родственников и знакомых были довольно затратны для больных людей.

За восстановлением своих прав инвалиды 1 и 2 группы обратились в прокуратуру, работники которой изучили законодательство и пришли к вывод, что перевозка пациентов от места жительства к месту лечения является неотъемлемой частью медицинской услуги и финансируется государством. Чекмагушевский районный суд согласился с требованиями прокуратуры, однако представители больницы попытались опротестовать решение суда.