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В Башкирии инвалидов вынуждали добираться до места лечения самостоятельно
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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В Башкирии инвалидов вынуждали добираться до места лечения самостоятельно

Сегодня, 16:43ПроисшествияРустэм Башкирцев
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