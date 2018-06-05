Уфимских туристов на 12 часов заперли в турецком аэропорту
Сегодня, 12:52ПроисшествияРустэм Башкирцев
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Люди оставались без еды и воды несколько часов.
216 туристов из Уфы оказались заперты в турецком аэропорту, сообщает телеканал БСТ. Люди не смогли отправиться домой из аэропорта Даламан из-за сломанного самолета.
Туристы рассказали, что почувствовали запах топлива аккурат перед взлетом. Два часа судно буксировали обратно к терминалу, пассажиров попросили покинуть салон, и после туристы ожидали самолет всю ночь. Им закрыли выход к терминалу, не давали доступ к воде, отключили Wi-Fi – люди не могли связаться ни с родными, ни с близкими. Как говорят пассажиры, в таком плену их продержали 12 часов.
В конце концов уфимские туристы получили еду и питье и все-таки отправились на родину.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей