В Уфе подозреваемый в убийстве Веры Фойкиной дал интервью журналистам

Вчера, 4 апреля, в Советском районном суде Уфы впервые перед камерами предстал Руслан Саяхов, который подозревается в убийстве молодой девушки шестилетней давности. Убитую звали Вера Фойкина. Она была одноклассницей Саяхова. Подробности рассказали "Вести-Башкортостан".

Сыщики уверены, что в 2012-м году девушку убил именно Саяхов. Останки девушки были найдены в лесу. Тело было сожжено, так что опознать жертву смогли только после генетической экспертизы. Тем не менее, Саяхов признался лишь в том, что он был одним из тех, кто последним видел уфимскую модель и спортсменку перед ее исчезновением. В его квартире оперативники нашли следы крови, когда Саяхов уже был в бегах.

Когда в 2012 году Вера Фойкина пропала, Саяхов отправился в запланированное путешествие на ГОА, из которого не стал возвращаться в Россию. Все эти годы, заочно арестованный Саяхов зарабатывал на жизнь тем, что учил туристов тому, как достичь нирваны. Сотрудники посольства признали объявленного в международный розыск мужчину, когда он пришел продлить визу. В посольство Саяхов пришел продлить визу. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Однако вину в убийстве Веры он не признает. Об этом он заявил журналистам в зале суда.

Саяхов, со слов его адвоката, прошел психиатрическую экспертизу, так как его состояние во время следствия вызывало определенные вопросы. Обвиняемый был признан вменяемым.

Уже скоро начнутся слушания по существу. Вчера суд продлил Саяхову срок заключения под стражей.