Убийцу уфимки Веры Фойкиной депортировали из Индии
Сегодня, 13:14ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: Трибуна Башкирии
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Он попался, когда пришел продлевать загранпаспорт в консульстве России в Индии.
Уфимца Руслана Саяхова депортировали из Индии, сообщает «ТАСС». Мужчина находился в международном розыске по подозрению в жестоком убийстве Веры Фойкиной из Чишмов. Трагедия произошла в октябре 2012 года. Уже на следующий месяц после совершения преступления Саяхову удалось покинуть границы России.
Подозреваемого отправили из Индии в Москву «Аэрофлотом» в сопровождении сотрудников ФСИН и Интерпола. Саяхова задержали в Индии 15 сентября, когда тот пришел в консульство, чтобы продлить загранпаспорт. Ранее сообщалось, что Саяхов в Индиии работал преподавателем йоги.
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