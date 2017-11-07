Убийцу уфимки Веры Фойкиной депортировали из Индии

Он попался, когда пришел продлевать загранпаспорт в консульстве России в Индии.

Уфимца Руслана Саяхова депортировали из Индии, сообщает «ТАСС». Мужчина находился в международном розыске по подозрению в жестоком убийстве Веры Фойкиной из Чишмов. Трагедия произошла в октябре 2012 года. Уже на следующий месяц после совершения преступления Саяхову удалось покинуть границы России.