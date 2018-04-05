В Башкирии директор предприятия в разгар пьянки убил человека

59-летнего уфимца задержали по подозрению в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ), сообщает пресс-служба СК РФ по РБ. По данным следствия, двое знакомых 1 апреля употребляли спиртное дома у одного из них. В ходе ссоры 59-летний директор предприятия нанес несколько ударов ножом в шею своему знакомому – военному пенсионеру. От полученных ранений 58-летний потерпевший скончался на месте. Сосед, вышедший на шум, вызвал правоохранителей.