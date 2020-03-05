На Филиппинах разбился вертолет с начальником национальной полиции на борту

Отмечается, что вертолет зацепился за линии электропередачи после взлета из города Сан-Педро. Это и стало причиной крушения.

По словам медиков, Гамбоа получил легкие травмы и сейчас находится под наблюдением в стационаре. Остальные пассажиры, среди которых - высокопоставленные чиновники, также госпитализированы.