На Филиппинах разбился вертолет с начальником национальной полиции на борту
5 марта, 14:55ПроисшествияФото: pxhere.com
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В провинции Лагуна (Филиппины) потерпел крушение вертолет, на борту которого находился начальник национальной полиции (PNP) страны, генерал Арчи Гамбоа, и ещё семь пассажиров. Никто не погиб.
Об этом стало известно 5 марта, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что вертолет зацепился за линии электропередачи после взлета из города Сан-Педро. Это и стало причиной крушения.
По словам медиков, Гамбоа получил легкие травмы и сейчас находится под наблюдением в стационаре. Остальные пассажиры, среди которых - высокопоставленные чиновники, также госпитализированы.
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