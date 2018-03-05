В Уфе спасли 17-летнего подростка, пытавшегося свести счеты с жизнью

5 марта около 10:30 поступила информация о том, что на подъездном балконе многоквартирного дома на улице Генерала Кусимова 15/2 хочет спрыгнуть подросток 2001 года рождения, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты.

На место выехали спасатели, «скорая» и полиция, когда подросток уже свисал с обратной стороны балкона. Увидел полицейских, он перелез обратно. Сотрудник управления гражданской защиты передал парня медицинским работникам – он повредил руку, когда перелезал через балконное перекрытие. Сейчас выясняются обстоятельства инцидента.