В Уфе спасли 17-летнего подростка, пытавшегося свести счеты с жизнью

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Молодой человек перелез обратно через балкон, когда увидел полицейских.
5 марта около 10:30 поступила информация о том, что на подъездном балконе многоквартирного дома на улице Генерала Кусимова 15/2 хочет спрыгнуть подросток 2001 года рождения, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты.
На место выехали спасатели, «скорая» и полиция, когда подросток уже свисал с обратной стороны балкона. Увидел полицейских, он перелез обратно. Сотрудник управления гражданской защиты передал парня медицинским работникам – он повредил руку, когда перелезал через балконное перекрытие. Сейчас выясняются обстоятельства инцидента.
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