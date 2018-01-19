В Башкирии женщина прыгнула в окно, когда у неё попытались забрать ребёнка

За ребенком приехали сотрудники органов опеки, решившие, что ему угрожает опасность.

Сегодня, 19 января, с третьего этажа детской больницы в городе Салавате выбросилась женщина, которая лежала в больнице с грудным ребёнком. Информация об этом появилась в одной из групп в социальной сети ВКонтакте.

- Утром в палату к маме с отцом и полугодовалой дочкой пришел полицейский - инспектор по делам несовершеннолетних, и зачитал протокол, по которому ребенок изымался из семьи. Папа с мамой схватили ребенка и бросились на первый этаж. Путь им преградила охрана, родители устроили скандал. Охрана вызвала полицию. Мама с криками «Вот, я вам покажу» побежала на третий этаж, заперлась в палате, открыла окно и выпрыгнула, - говорится в сообщении.

Однако как удалось выяснить, ребёнка на самом деле пытались забрать не полицейские, а сотрудники органов опеки. В больнице подтвердили, что женщина действительно выпрыгнула в окно, однако подробности инцидента сообщать отказались.

В сообщении также говорится, что маму с ребёнком госпитализировали 8 января, когда она в нетрезвом состоянии пришла в приёмный покой и показала ребёнка с сильной гематомой на голове. Травму она объяснила тем, что уронила ребёнка в подъезде.

Был ли в момент прыжка из окна у женщины на руках ребенок, пока точно неизвестно. Обстоятельства происшедшего уточняются.