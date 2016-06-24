В Уфе няня пойдет под суд за жестокое избиение младенца

Пожилая няня измывалась над годовалым ребенком, потому что тот мешал ей смотреть телевизор своим плачем.

56-летняя няня из Уфы обвиняется по статьям «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Утром 28 марта текущего года 56-летняя няня поместила годовалого ребенка в кроватку, чтобы тот не мешал смотреть ей передачи по телевизору, а когда малыш стал плакать и требовать к себе внимания, у няни возникли личные неприязненные отношения к ребенку. Она взяла младенца и швырнув его в кроватку начала избивать дитя, сопровождая свои действия грубой бранью.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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