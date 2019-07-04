В Уфе нашли тело пропавшей месяц назад 23-летней девушки
4 июля, 10:59ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: https://vk.com/lizaalert_bashkortostan
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Следователям предстоит выяснить обстоятельства смерти.
23-летняя Попова Виктория Григорьевна, которая пропала больше месяца назад, найдена мертвой, сообщили в группе «Лиза Алерт Башкортостан».
Виктория пропала в Уфе 31 мая. С тех пор девушку никто не видел.
Тело обнаружили в Орджоникидзевском районе. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства смерти девушки.
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