В Башкирии насмерть сбили стоявшего у грузовика водителя

Вчера вечером в Кармаскалинском районе произошла смертельная авария. Подробности случившегося рассказал глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

21-летний уфимец за рулём грузовой «Газели» въехал в припаркованный КамАЗ, а после сбил 49-летнего водителя, который стоял рядом с кабиной. Последнего госпитализировали с ампутированными ногами в больницу. Однако мужчина скончался, не приходя в сознание. Динар Гильмутдинов сообщает, что по предварительным данным, на одежде погибшего не было светоотражающих элементов. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии. Напомним, 16 декабря на трассе Уфа-Бирск-Янаул водитель ВАЗ-2109 сбил выбежавшую на дорогу 48-летняя женащину. Пострадавшая скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter