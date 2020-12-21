В Башкирии насмерть сбили стоявшего у грузовика водителя

В Башкирии насмерть сбили стоявшего у грузовика водителя

Вчера, 09:23ПроисшествияPhoto: Динар Гильмутдинов / facebook
Вчера вечером в Кармаскалинском районе произошла смертельная авария. Подробности случившегося рассказал глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

21-летний уфимец за рулём грузовой «Газели» въехал в припаркованный КамАЗ, а после сбил 49-летнего водителя, который стоял рядом с кабиной. Последнего госпитализировали с ампутированными ногами в больницу. Однако мужчина скончался, не приходя в сознание. Динар Гильмутдинов сообщает, что по предварительным данным, на одежде погибшего не было светоотражающих элементов. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии.

Напомним, 16 декабря на трассе Уфа-Бирск-Янаул водитель ВАЗ-2109 сбил выбежавшую на дорогу 48-летняя женащину. Пострадавшая скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Related news:
ДТПаварияБашкириясмертельное ДТП
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы