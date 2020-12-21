В Башкирии насмерть сбили стоявшего у грузовика водителя

21-летний уфимец за рулём грузовой «Газели» въехал в припаркованный КамАЗ, а после сбил 49-летнего водителя, который стоял рядом с кабиной. Последнего госпитализировали с ампутированными ногами в больницу. Однако мужчина скончался, не приходя в сознание. Динар Гильмутдинов сообщает, что по предварительным данным, на одежде погибшего не было светоотражающих элементов. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии.