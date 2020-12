Накануне, 16 декабря, в вечернее время на трассе Уфа-Бирск-Янаул произошла смертельная авария. 35-летний житель Мишкинского района сбил женщину. Об этом сообщил глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

Известно, что мужчина ехал на автомобиле ВАЗ-2109 в сторону Янаула. По словам водителя, на дорогу внезапно выбежала женщина. 48-летняя пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Начато разбирательство. Отметим, что за минувшие сутки в ДТП пострадали еще 11 человек. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 2600 нарушений правил дорожного движения, задержаны 30 нетрезвых водителей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter