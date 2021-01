Накануне вечером, в Архангельском районе Башкирии, на трассе Уфа-Инзер-Белорецк произошла смертельная авария. Об этом сообщил глава ГИБДД РБ Динар Гильмутдинов.

Известно, что 40-летний житель Челябинской области ехал по автодороге за рулем «Лады Веста» и сбил 40-летнего уфимца. В результате удара и полученных травм он скончался на месте аварии. Сам водитель утверждает, что не нарушал правила дорожного движения. С его слов, пешеход шел по центру проезжей части в попутном направлении. При этом на его одежде не было светоотражающих элементов. Подробности происшествия выясняются.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter