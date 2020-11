Гострудинспекция Башкирии расследует несчастный случай, который произошел на «Пугачевском карьере» в Белорецком районе.

Известно, что трагедия произошла 1 ноября. Мужчина поднялся на опору для монтажа линии электропередач в карьере, где добывают флюсовый известняк. Электрослесарь ждал, когда коллега подаст ему провод. В этот момент опора упала на землю вместе с рабочим. В результате происшествия 46-летний сотрудник карьера погиб на месте происшествия, не дождавшись приезда врачей. В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.

