В Башкирии в пожаре погиб мужчина, обгорел мальчик, эвакуированы 40 человек

Сегодня, 3 октября, днем, примерно в 12.50, в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по РБ поступило тревожное сообщение о пожаре в квартире на улице Советской в городе Ишимбае.

Как сообщили спасатели, в тушении принимали участие 4 пожарных и 9 огнеборцев.

- По прибытию на место пожарных подразделений установлено, что из квартиры расположенной на 2-ом этаже пятиэтажного жилого дома идет густой дым. Входная дверь заперта на замок. Сотрудниками МЧС России проведена эвакуация 40 жильцов подъезда, из них 15 детей по лестничным маршам, - сообщили спасатели.

К сожалению, в ходе разбора места пожара, был обнаружен мужчина без признаков жизни. Пожарные также нашли еле дышавшего мальчика, которого срочно госпитализировали.