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В Башкирии в пожаре погиб мужчина, обгорел мальчик, эвакуированы 40 человек
Сюжеты:
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В Башкирии в пожаре погиб мужчина, обгорел мальчик, эвакуированы 40 человек

Сегодня, 18:34ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
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