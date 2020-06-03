Учителя из Нижневартовска подозревают в педофилии

Стало известно как минимум о трёх пострадавших. Двум из них на момент совершения преступления было по 15 лет, а ещё одной - 16, сообщает muksun.fm 3 июня.

Отмечается, что все потерпевшие боялись афишировать случившееся, в том числе из-за страха перед преподавателем и плохими оценками. Следователям обо всём рассказала подруга одной из пострадавших. Позднее информация об этом и ещё двух преступлениях подтвердилась.

Сейчас следователи прорабатывают версию о других пострадавших.