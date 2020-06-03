Учителя из Нижневартовска подозревают в педофилии

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По данным Следственного комитета ХМАО, 59-летний учитель одной из школ Нижневартовска подозревается принуждению школьниц к интимным связям.
Стало известно как минимум о трёх пострадавших. Двум из них на момент совершения преступления было по 15 лет, а ещё одной - 16, сообщает muksun.fm 3 июня.
Отмечается, что все потерпевшие боялись афишировать случившееся, в том числе из-за страха перед преподавателем и плохими оценками. Следователям обо всём рассказала подруга одной из пострадавших. Позднее информация об этом и ещё двух преступлениях подтвердилась.
Сейчас следователи прорабатывают версию о других пострадавших.
Известно, что подозреваемый работал в школе около пяти лет. Его задержали 1 июня.
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