В Башкирии пенсионера жестоко избили из-за отказа дать на спиртное

Полицейским за сутки удалось раскрыть жестокое преступление в Белорецком районе республики. 31 мая в больницу Белорецкого района поступил с тяжелыми травмами житель села Тукан. Выяснилось, что мужчину жестоко избили двое молодых, ранее судимых мужчин из-за отказа дать денег на выпивку.