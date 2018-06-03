В Башкирии пенсионера жестоко избили из-за отказа дать на спиртное
Сегодня, 10:42ПроисшествияРустэм Башкирцев
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Молодые люди 28 и 29 лет избили 64-летнего пенсионера из села Тукан и оставили его умирать на улице.
Полицейским за сутки удалось раскрыть жестокое преступление в Белорецком районе республики. 31 мая в больницу Белорецкого района поступил с тяжелыми травмами житель села Тукан. Выяснилось, что мужчину жестоко избили двое молодых, ранее судимых мужчин из-за отказа дать денег на выпивку.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемые находятся находятся в полиции. Расследование уголовного дела продолжается.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей