В Башкирии 17-летний парень избил мужчину до смерти

17-летний молодой человек из Стерлитамака обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

По предварительной версии, 4 мая молодой человек два раза ударил мужчину кулаком в голову, от чего тот упал на асфальт и потерял сознание, ударившись головой. Пострадавшего госпитализировали, но через несколько дней он скончался в больнице.