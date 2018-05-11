В Башкирии 17-летний парень избил мужчину до смерти

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Потерпевший скончался в больнице через несколько дней.
17-летний молодой человек из Стерлитамака обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
По предварительной версии, 4 мая молодой человек два раза ударил мужчину кулаком в голову, от чего тот упал на асфальт и потерял сознание, ударившись головой. Пострадавшего госпитализировали, но через несколько дней он скончался в больнице.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
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