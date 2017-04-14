В Башкирии прокуроры помогли инвалиду вернуть квартиру

Он пустил в свою квартиру семью, которая потом не пожелала выезжать.

В Башкирии Белорецкий межрайонный суд удовлетворил исковые требования прокурора о выселении семьи, завладевшей квартирой инвалида, сообщили в прокуратуре республики.

Суд установил, что в 2015 году 64-летний инвалид 2 группы, страдающий тяжелым заболеванием, сдал свою квартиру в аренду семье, приехавшей из другого региона.

Прошел год, и тут жильцы перестали платит за проживание. Инвалид много раз выехать их подобру-поздорову, но те спокойно жили как будто бы в собственной квартире. Пришлось хозяину жилья идти в прокуратуру.

- По данному факту межрайонный прокурор в судебном порядке потребовал принудительно выселить указанную семью из жилого помещения, - пояснили в прокуратуре. - В настоящее время решение суда исполнено судебными приставами.

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