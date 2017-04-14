Толкачев о неработающих светофорах в Уфе: Попросим прокуратуру дать оценку

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев высказался о ситуации в соцсети.

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев у себя на странице в социальной сети Facebook высказался о ситуации с неработающими светофорами в Уфе.

- Светофоры являются настолько необходимой частью инфраструктуры город. Их умышленное отключение совершенно недопустимо. Прежде всего, это связано с безопасностью людей, в том числе детей, что особенно важно, учитывая интенсивное движение, количество автотранспорта и ширину проезжей части. Госсобрание обязательно изучит эту ситуацию, при необходимости выйдет с законодательной инициативой. Одновременно попросим прокуратуру дать оценку законности подобных фактов, - написал Толкачев.

Напомним, что из-за многомиллионной задолженности муниципального «Уфагорсвета» ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» ограничила подачу электроэнергии на объекты «Уфагорсвета», который отвечает за работу светофоров и фонарей. Вчера во время прямой линии на телеканале «Вся Уфа» мэр Уфы Ирек Ялалов прокомментировал ситуацию, сказав, что отключений света за год бывает множество:

- В этот раз только коллеги (ЭСКБ - прим.ред.) чуть перестарались, на некоторых линиях, которые они должны были отключить, оказалось несколько светофорных объектов, - отметил Ялалов. - Этот момент, конечно, мы поправили. То что касается сетей наружного освещения, сейчас этот вопрос решается, и в соответствии с графиком погашения платежей, эта ситуация нормализуется.

Также вчера в соцсетях пользователи разместили фотографию неработающего светофора на перекрестке улиц Менделеева-Бакалинская. Как сообщили Медиакорсети в аварийной службе "Уфагорсвета", светофоры были отключены на плановый ремонт, и в 17.00 вчера они заработали в нормальном режиме.

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