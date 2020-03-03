В Уфе таксист надругался над молодой девушкой
Вчера, 09:07ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Случай произошел в Башкирии 16 февраля.
Преступление произошло, по данным «КП-Уфа», в Советской районе Уфы. 29-летняя жертва таксиста рассказала, что он напал на нее в собственной квартире. О том, как мужчина попал в жилье, информации нет.
Насильник задержали сотрудники правоохранительных органов спустя короткое время. Мужчина не стал отнекиваться и сразу признал свою вину.
По факту произошедшего в отношении подозреваемого заведено уголовное дело по признакам изнасилования и насильственных действий сексуального характера.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей