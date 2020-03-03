В Башкирии в потасовке до полусмерти избили 34-летнего мужчину
Вчера, 13:35ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Его обнаружили около дома на Тухвата Янаби.
В МВД по Башкирии сообщили, что 34-летнего мужчину избили 29 февраля в Уфе. Обнаружили его в тот же день в бессознательном состоянии полицейские.
Позже в правоохранительных органах установили, что он пошел на разборки с нетрезвой компанией, куда мужчину вызвал старый неприятель 38 лет. В ходе разборок между мужчинами началась потасовка, которая переросла в драку. Во время стычки пострадавшего сильно ударил зачинщик, и тот упал на бетонную поверхность и не смог встать.
Пострадавший сейчас находится в больнице под присмотром врачей, а в отношении подозреваемого заведено уголовное дело.
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