Видео: грузовой поезд сбил «Volkswagen Polo»

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Водитель и пассажир легковушки скончались на месте.
Сюжеты: Видео
В воскресенье, 1 апреля, в 18:55 на железнодорожных путях неподалеку от деревни Нагаево под Уфой произошла страшная авария – товарняк протаранил легковушку «Volkswagen Polo», сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
Поезд двигался в сторону Самары со стороны Челябинска. В результате аварии скончались водитель 1994 года рождения и его пассажир 1986 года рождения.
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Видео происшествия попало на видеокамеры:
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