Видео: грузовой поезд сбил «Volkswagen Polo»

В воскресенье, 1 апреля, в 18:55 на железнодорожных путях неподалеку от деревни Нагаево под Уфой произошла страшная авария – товарняк протаранил легковушку «Volkswagen Polo», сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Поезд двигался в сторону Самары со стороны Челябинска. В результате аварии скончались водитель 1994 года рождения и его пассажир 1986 года рождения.