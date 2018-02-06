Уфимец получил три года колонии за то, что сбил пьяным двух человек в ДТП

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Калининский районный суд г. Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя.
Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения и вождении автомобиля в нетрезвом виде, повлекшем за собой смерть двух человек ( ч. 6 ст. 264 УК РФ).
В суде установили, что ночью в сентябре прошлого года водитель пьяным ехал на автомобиле «KIA» по автодороге «Самара-Уфа-Челябинск». Из-за алкогольного опьянения мужчина не справился с управлением и столкнулся с ехавшим впереди грузовиком «АПРС-40».
В результате ДТП 2 пассажира легкового автомобиля погибли. Подсудимый полностью признал вину. Его приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.
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