Уфимец получил три года колонии за то, что сбил пьяным двух человек в ДТП

Калининский районный суд г. Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя.

Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения и вождении автомобиля в нетрезвом виде, повлекшем за собой смерть двух человек ( ч. 6 ст. 264 УК РФ).

В суде установили, что ночью в сентябре прошлого года водитель пьяным ехал на автомобиле «KIA» по автодороге «Самара-Уфа-Челябинск». Из-за алкогольного опьянения мужчина не справился с управлением и столкнулся с ехавшим впереди грузовиком «АПРС-40».