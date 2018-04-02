В Башкирии автомобиль упал с моста и перевернулся на крышу
Сегодня, 10:58ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Информация о состоянии водителя и пассажиров уточняется.
Сегодня, 2 апреля, в селе Миловка с моста упал автомобиль и перевернулся на крышу, сообщает «Башньюс».
Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, на месте работают спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Уточняется информация о состоянии водителя и пассажиров.
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