В Москве в реку упал автомобиль
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В столице России на Андроньевской набережной в реку Яуза упала машина.
По предварительной информации, в результате инцидента погибли люди. Об этом 12 февраля пишет газета «Известия».
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
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