Жительница Нефтекамска обратилась в отдел полиции и рассказала о преступлении, которое совершил ее 57-летний сожитель. Она уверяет, что он растлил ее 18-летнего сына, а именно совершил «Насильственные действия сексуального характера».

Как сообщает издание UfacityNews.ru со ссылкой на свой источник, пожилой мужчина уже задержан и во всем сознался. Выяснилось, что сожитель жительницы Нефтекамска был судим уже несколько раз. Впервые он стал заключенным за нанесение тяжкого вреда здоровью, а второй – за причинение легкого вреда. Сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего. Отметим, что в связи с выходом из тюрьмы за мужчиной до 2028 года будет вестись административный надзор.

