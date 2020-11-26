Житель Уфы убил свою мать газовым ключом

Известно, что вечером 23 ноября он у себя дома нанес несколько ударов своей матери газовы ключом по голове. Как сообщает пресс-служба, у него не было явных причин для убийства. После содеянного мужчина находился дома с телом матери около суток. Позже его обнаружил племянник, который вызвал полицию.