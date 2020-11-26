Житель Уфы убил свою мать газовым ключом

Житель Уфы убил свою мать газовым ключом

Вчера, 17:13ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Уфимца обвиняют в убийстве матери, сообщает пресс-служба следкома Башкирии. 47-летний мужчина признался в содеянном.

Известно, что вечером 23 ноября он у себя дома нанес несколько ударов своей матери газовы ключом по голове. Как сообщает пресс-служба, у него не было явных причин для убийства. После содеянного мужчина находился дома с телом матери около суток. Позже его обнаружил племянник, который вызвал полицию.

В настоящее время проводится психолого-психиатрическая экспертиза. Мужчина признал свою вину.

Напомним, ранее на жителя Уфы завели уголовное дело. Его подозревают в убийстве матери в состоянии алкогольного опьянения. Конфликт начался из-за того, что женщина не дала сыну бутылку со спиртным. В ходе ссоры нанёс своей матери множественные удары деревянной палкой по голове, а затем лег спать.

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