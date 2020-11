В Башкирии суд арестовал мужчину, убившего воспитательницу в детском саду

Кармаскалинский межрайонный суд избрал меру пресечения для жителя села Старые Киешки Кармаскалинского района, который из ревности убил свою жену – сотрудницу местного детского сада.

По версии следствия, происшествие произошло днем 17 ноября. Мужчина в пьяном состоянии пришел на работу к своей бывшей жене, которая работала воспитателем в учреждении. В ходе ссоры он вытащил нож и нанес не менее трех удалом в область грудной клетки. Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 17 января 2021 года. Обвиняемый против удовлетворение ходатайства не возражал. Напомним, ранее стало известно, что обвиняемый не в первый раз пытался навредить своей бывшей супруге. По словам родственников, женщина обращалась в полицию, однако уголовное дело так и не завели. Брат погибшей уверяет, что его сестра страдала в этих отношениях, но в конечном итоге просила своего мужа не трогать.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter