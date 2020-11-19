В Башкирии суд арестовал мужчину, убившего воспитательницу в детском саду

Напомним, ранее стало известно, что обвиняемый не в первый раз пытался навредить своей бывшей супруге. По словам родственников, женщина обращалась в полицию, однако уголовное дело так и не завели. Брат погибшей уверяет, что его сестра страдала в этих отношениях, но в конечном итоге просила своего мужа не трогать.