В Башкирии суд арестовал мужчину, убившего воспитательницу в детском саду

В Башкирии суд арестовал мужчину, убившего воспитательницу в детском саду

Вчера, 14:39ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Кармаскалинский межрайонный суд избрал меру пресечения для жителя села Старые Киешки Кармаскалинского района, который из ревности убил свою жену – сотрудницу местного детского сада.

По версии следствия, происшествие произошло днем 17 ноября. Мужчина в пьяном состоянии пришел на работу к своей бывшей жене, которая работала воспитателем в учреждении. В ходе ссоры он вытащил нож и нанес не менее трех удалом в область грудной клетки.

Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 17 января 2021 года. Обвиняемый против удовлетворение ходатайства не возражал.

Напомним, ранее стало известно, что обвиняемый не в первый раз пытался навредить своей бывшей супруге. По словам родственников, женщина обращалась в полицию, однако уголовное дело так и не завели. Брат погибшей уверяет, что его сестра страдала в этих отношениях, но в конечном итоге просила своего мужа не трогать.

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