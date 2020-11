Житель Башкирии, зарезавший бывшую жену в детском саду, пытался убить её не впервые

Интервью с родственниками погибшей попало в telegram-канал Life.shot. Напомним, по версии следствия, 17 ноября пьяный мужчина ворвался в детский сад села Старые Киешки и нанес своей бывшей супруге, работавшей там воспитательницей, несколько ножевых ранений. По данным канала, он пытался убить её не в первый раз.

По словам мамы погибшей, её дочь развелась с мужем до трагедии. Причиной, с ее слов, стала неконтролируемая агрессия по отношению к членам семьи. Как рассказала мама погибшей, мужчина не мог пережить расставание и пытался вернуть свою супругу, пока та жила с детьми у родителей. В конечном итоге он решил поджечь их семейный дом. — Мы её поддерживали. Он все время пугал её, работать не давал и сам не работал. Еще с ножом бегал за ней, убить хотел, уже к забору прижал и играл ножом за то, что она не идет к нему жить, — рассказывает женщина. Одна из разборок супругов, а именно погоня по улице с ножом, попала на камеры видеонаблюдения. Женщина обращалась в полицию, однако уголовное дело так и не завели. Брат погибшей уверяет, что его сестра страдала в этих отношениях, но в конечном итоге просила своего мужа не трогать. — Говорила, отрезвеет и нормально все будет. В полиции так сказали: «Убьет – приходи. Потом будем решать». Ну, вот сейчас убил. Пусть решают, говорит мужчина. Напомним, по версии следствия воспитанники детского сада в это время находились в других помещениях. Преступника поймал учитель физкультуры местной школы, которая находится в том же здании, что детский сад. Раненная воспитательница скончалась на руках у медиков. С мужчиной проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

