В Башкирии двух садистов отправили в колонию за убийство

Они избили девушку до смерти из-за ревности и детских обид.

20-летний парень и 21-летняя девушка, жители Учалинского района Башкирии, признаны виновными по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», а 20-летний еще и по статье «Иные насильственные действия сексуального характера», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

9 мая прошлого года четверо молодых людей, два парня и две девушки, пили в заброшенном доме одной из деревень Учалинского района. 20-летний юноша приревновал ровесницу к другому парню, избил ее, издевался над ней, используя подручные предметы. 21-летняя девушка вспомнила, что та обижала ее в школе и тоже начала избивать потерпевшую.

Ночью соучастница увидела, что потерпевшей совсем плохо и вызвала скорую, но не дождавшись ее заснула. Утром 21-летняя местная жительница обнаружила девушку без сознания и сообщила ее матери, что дочь мертва. Потерпевшая скончалась от последствий тяжелых травм головы, полученных в процессе избиения.