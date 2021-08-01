В Башкирии продолжаются лесные пожары, огнем охвачены 12 гектаров леса

В ведомстве отчитались об обстановке с пожарами с начала пожароопасного сезона 2021 года на территории Башкирии. Так за этот период возникло 239 очагов лесных пожаров на общей площади 2752,859 га. За аналогичный период прошлого года в Башкирии возникло 117 очагов, то есть зафиксировано увеличение на 122 очага, при этом площадь пожаров уменьшилась по сравнению с показателями прошлого года на 1826,331 га.