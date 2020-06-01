В Башкирии 33-летнего мужчину жестоко зарезали
Сегодня, 17:00ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
О жестоком убийстве в Бакалинском районе сообщили в МВД по Башкирии.
Избиение произошло 26 апреля в деревне Новые Балаклы. Полицейские выяснили, что подозреваемому 43 года, мужчина после содеянного пустился в бега, и его объявили в федеральный розыск.
Предварительно известно, что между мужчинами произошел переросший в драку конфликт, тогда подозреваемый и ударил своего знакомого в грудь ножом, а потерпевший скончался на месте. Как выяснилось, подозреваемый прятался по различным адресам у знакомых.
В настоящий момент мужчина находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей