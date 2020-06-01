В Башкирии 33-летнего мужчину жестоко зарезали

Избиение произошло 26 апреля в деревне Новые Балаклы. Полицейские выяснили, что подозреваемому 43 года, мужчина после содеянного пустился в бега, и его объявили в федеральный розыск.

Предварительно известно, что между мужчинами произошел переросший в драку конфликт, тогда подозреваемый и ударил своего знакомого в грудь ножом, а потерпевший скончался на месте. Как выяснилось, подозреваемый прятался по различным адресам у знакомых.