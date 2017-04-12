В Стерлитамаке врач потребовал 15 тысяч за принятие родов

Заместитель главного врача больницы требовал деньги.

Следствие считает, что в октябре прошлого года врач потребовал от супруга пациентки взятку в размере 15 тыс руб за оказание качественной медицинской помощи повышенной комфортности с привлечением подчиненного ему медицинского персонала.

- При этом предупредил мужчину, что в случае отказа от передачи денег медицинское сопровождение и принятие родов с его стороны осуществляться не будет, а уход за пациенткой будет посредственным. Утром 3 декабря 2016 года на одной из улиц города Стерлитамака заместитель главного врача получил от местного жителя взятку в размере 15 тысяч рублей за действия, входившие в его служебные полномочия, - отмечается в сообщении.