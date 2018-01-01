В Башкирии парни устроили поножовщину перед дискотекой

Истинную причину конфликта никто из нетрезвых участников событий вспомнить так и не смог.

Вчера, 31 декабря, в селе Манышта в Белорецком районе Башкирии ожидание Нового года закончилось печально для компании нетрезвых односельчан. Об этом сообщили МВД по РБ.

В больницу поступил 21-летний сельчанин с ножевым ранением легкого. Изучение обстоятельств получения им травмы показало, что оно было получено по пути на новогоднюю сельскую дискотеку.

Сначала молодые люди выпивали дома у одного из них. а потом отправились в людное место. Хозяин квартиры взял с собой нож, чтобы потом порезать закуску. Но по дороге произошел конфликт, в результате которого мужчина ударил ножом приятеля в грудь. Затем, испугавшись, выбросил нож и убежал домой.