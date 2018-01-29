В Башкирии увеличится зарплата муниципальных служащих

С 1 января 2018 года в 1,04 раза увеличатся размеры вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, размеры месячных должностных окладов и надбавок к должностным окладам за классный чин муниципальным служащим, сообщается в постановлении от 26 января на официальном интернет-портале правовой информации республики.