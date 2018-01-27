На задержку зарплаты теперь можно жаловаться через мобильное приложение

Также появилась возможность моментально сообщать в гострудинспекцию о случившемся несчастном случае на производстве.

В приложении «Я – инспектор» теперь можно будет жаловаться на задержку зарплаты, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя начальника управления проектов информатизации Роструда Виталия Лосева.

По мнению заместителя начальника, это позволит гражданам наиболее оперативно информировать государственные инспекции труда о фактах невыплаты зарплаты и производственного травматизма.