Глава Ростуризма Сафонов: Проект Башкирии включен в федеральную программу

На встрече сегодня обсуждались перспективы развития туристско-рекреационных кластеров в регионе, укрепления потенциала санаторно-курортной отрасли, сообщили в пресс-службе главы региона.
- Мы говорили о развитии туризма в Республике Башкортостан, о перспективных кластерах, которые разработаны в республике, и возможном включении их в проект программы федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и выездного туризма в Российской Федерации», - по завершении встречи рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов. - Разговор получился очень интересным, информационно насыщенным. Глава видит в развитии туризма перспективы развития республики. Мы этому очень рады. Дело в том, что кластер «Бурзянский» мы включили в перечень перспективных проектов для реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и выездного туризма», реализацию которых планируем начать с 2019 года. Для этого мы обсудили необходимость разработки проектно-сметной документации, проведения госэкспертизы.
Справка. Кластер «Бурзянский» объединяет потенциал Бурзянского, Кугарчинского и Куюргазинского районов. Объём работ до конца 2018 года оценивается в 1,7 млрд рублей. На сегодняшний день инвестором вложено 730 млн рублей. В 2017 году планируется освоить порядка 210 млн рублей. Республика направила 5,6 млн рублей на берегоукрепительные работы. В этом году из бюджета будет выделено 27,5 млн рублей на формирование внешней инфраструктуры – дорог и коммуникаций.