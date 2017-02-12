Глава Ростуризма Сафонов: Проект Башкирии включен в федеральную программу

Глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с руководителем Федерального агентства по туризму Олегом Сафоновым.

- Мы говорили о развитии туризма в Республике Башкортостан, о перспективных кластерах, которые разработаны в республике, и возможном включении их в проект программы федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и выездного туризма в Российской Федерации», - по завершении встречи рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов. - Разговор получился очень интересным, информационно насыщенным. Глава видит в развитии туризма перспективы развития республики. Мы этому очень рады. Дело в том, что кластер «Бурзянский» мы включили в перечень перспективных проектов для реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и выездного туризма», реализацию которых планируем начать с 2019 года. Для этого мы обсудили необходимость разработки проектно-сметной документации, проведения госэкспертизы.