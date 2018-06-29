Выручка «Россетей» в 2017 году достигла почти 1 трлн рублей

В Москве прошло общее собрание акционеров «Россетей». Его провел министр энергетики России Александр Новак. Общая выручка компании в 2017 году достигла исторического максимума в 948,3 миллиарда рублей, что на 5,3 процента больше, чем в 2016 году, пишут «Новые известия».

Существенно улучшились и другие основные показатели финансовой деятельности. Так, чистая прибыль компании выросла сразу на 40% и составила 137 миллиардов рублей. Показатель доналоговой прибыли EBITDA улучшился на 18,3% и достиг 313,7 миллиарда рублей. Отношение чистого долга к EBITDA сократилось с 1,8 в 2016 году до 1,5 в 2017 году.

Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский раскрыл стратегические планы на ближайшие 12 лет. До 2030 года компания должна стать передовым электросетевым комплексом, в котором повсеместно будут применяться технологии искусственного интеллекта.

Это позволит компании выйти на качественно новый уровень эффективности. Будет модернизирована в целом вся электросетевая система, повышена надежность энергоснабжения потребителей. Повысится инвестиционная привлекательность компании в целом.