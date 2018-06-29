В 2018 году россияне набрали микрокредитов на сумму 110 млрд рублей

Эксперты считают, что позитивные результаты работы МФО объясняются спросом со стороны россиян, несмотря на то, что микрозаймы выдаются под несколько сотен процентов годовых, что часто приводит к просрочке и ухудшению кредитных историй граждан РФ. Об этом пишет газета «Известия».

В январе-мае 2016 года микрофинансовые организации выдали населению 6,9 миллионов займов, за тот же период 2017 года – 9,3 миллионов займов, а за первые пять месяцев текущего года – 11,1 миллионов займов. При этом средняя сумма кредита по сравнению с 2017 годом увеличилась с 10 тысяч до 10,5 тысяч рублей. В 2016 году средний займ был равен 9,5 тысяч рублей.

По словам главного исполнительного директора компании «Домашние деньги» Андрея Бахвалова, больше всего микрокредитов взяли жители Москвы, Подмосковья и республики Башкортостан - 5%, 4,5% и 4% соответственно.

Руководитель департамента финансовых рейтингов Национального рейтингового агентства Карина Артемьева заявила, что показатели по объему займов у МФО растут из года в год из-за спроса со стороны граждан России. Спрос увеличивается, потому что в стране становится меньше банков и их отделений, а россияне нуждаются в деньгах для текущих нужд. Также МФО являются для некоторых граждан последней возможностью, чтобы обелить свою кредитную историю и в будущем взять кредит в банке. Карина Артемьева считает, что займы МФО постепенно становятся альтернативой банковским кредитам в потребительском сегменте. Наблюдается большой спрос на среднесрочные потребительские микрокредиты, объем выдач которых вырос на 69% при росте портфеля на 39%, отметила специалист.

Гендиректора МФК «Мани Фанни» Александр Шустов рассказал, что люди берут микрозаймы либо на текущие нужды, либо на погашение банковских кредитов.